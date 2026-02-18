Marché des producteurs Route de Cognac chez Renaudin Saint-Germain-de-Lusignan

Marché des producteurs

Route de Cognac chez Renaudin LPA Le Renaudin 17500 ST Germain de Lusignan Saint-Germain-de-Lusignan Charente-Maritime

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Marché des producteurs organisé par les élèves de terminale vente au lycée le Renaudin.

Pour cette journée, nous vous réservons plusieurs stands alimentaires et non alimentaires.

Farmers’ market organized by final-year sales students at Renaudin high school.

We have a number of food and non-food stalls in store for you.

