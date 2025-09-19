MARCHÉ DES PRODUCTEURS Saint-Mathieu-de-Tréviers

MARCHÉ DES PRODUCTEURS Saint-Mathieu-de-Tréviers vendredi 19 septembre 2025.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

L’association Les Paniers du Pic organise un marché de producteurs pour découvrir des produits locaux de qualité et rencontrer des producteurs engagés. Musique et convivialité accompagneront ce moment de partage autour de l’arrivée de l’automne.

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 20 28

English :

The association « Les Paniers du Pic » is organizing a farmers? market to discover quality local produce and meet committed producers. Music and conviviality will accompany this moment of sharing around the arrival of autumn.

German :

Der Verein « Les Paniers du Pic » organisiert einen Bauernmarkt, auf dem Sie lokale Qualitätsprodukte entdecken und engagierte Produzenten treffen können. Musik und Geselligkeit begleiten diesen Moment des Austauschs rund um die Ankunft des Herbstes.

Italiano :

L’associazione « Les Paniers du Pic » organizza un mercato contadino dove potrete scoprire prodotti locali di qualità e incontrare produttori impegnati. Musica e convivialità accompagneranno questo momento di condivisione in occasione dell’arrivo dell’autunno.

Espanol :

La asociación « Les Paniers du Pic » organiza un mercado agrícola en el que podrá descubrir productos locales de calidad y conocer a productores comprometidos. Música y convivencia acompañarán este momento de compartir en torno a la llegada del otoño.

