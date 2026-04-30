Sampans

Marché des producteurs

Marché des producteurs Sampans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association accro bois organise son marché des producteurs à partir de 9h00 .

Grand feu de la St Jean avec bal monté.

Danse médiévale avec la Bravandrille de 16h00 à 20h30. .

Marché des producteurs Sampans 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 06 73 98 edetransports@orange.fr

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Sampans a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE