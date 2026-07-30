Marché des producteurs Plaza Sare

Informations pratiques

Sare

Marché des producteurs

Plaza Place Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez profiter d’une belle soirée d’été au cœur de Sare à l’occasion de notre marché nocturne !

Le principe est simple chacun compose son repas selon ses envies. Au fil des stands, vous pourrez choisir librement votre entrée, votre plat et votre dessert parmi les propositions des producteurs et artisans présents.

Pas de menu imposé chacun déguste ce qui lui fait plaisir, à son rythme, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Des tables seront mises à disposition afin de partager un moment agréable en famille ou entre amis, autour de bons produits et de belles rencontres.

Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, du partage et de la convivialité, à ne pas manquer ! .

Plaza Place Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 sare@otpaysbasque.com

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English : Marché des producteurs

L’événement Marché des producteurs Sare a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque