Marché des producteurs semi-nocturne Salle Le Carrouêz Guilliers

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 21:00:00

2025-11-08

Organisé par le comité des fêtes, le marché rassemble une quarantaine de producteurs et artisans locaux qui partageront avec les visiteurs leur passion et amour de leur travail. Intérieur et extérieur. Évènement gratuit, restauration et buvette sur place. .

Salle Le Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 7 50 60 16 54

