Marché des producteurs – semi nocturne Salle Le Carrouêz Guilliers
samedi 7 novembre 2026 · Salle Le Carrouêz · Guilliers
Informations pratiques
Guilliers
Marché des producteurs – semi nocturne
Salle Le Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07 21:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Organisé par le comité des fêtes, le marché rassemble une quarantaine de producteurs et artisans locaux qui partageront avec les visiteurs leur passion et amour de leur travail. Intérieur et extérieur. Évènement gratuit, restauration et buvette sur place. .
Salle Le Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 7 50 60 16 54
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English :
L’événement Marché des producteurs – semi nocturne Guilliers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande