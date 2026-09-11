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AGENDA · Guilliers

Marché des producteurs – semi nocturne Salle Le Carrouêz Guilliers

samedi 7 novembre 2026 · Salle Le Carrouêz · Guilliers

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle Le Carrouêz
Adresse
Rue du 19 Mars 1962
Ville
56490 Guilliers
Département
Morbihan
Tarif

Guilliers

Marché des producteurs – semi nocturne

Salle Le Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 15:00:00
fin : 2026-11-07 21:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Organisé par le comité des fêtes, le marché rassemble une quarantaine de producteurs et artisans locaux qui partageront avec les visiteurs leur passion et amour de leur travail. Intérieur et extérieur. Évènement gratuit, restauration et buvette sur place.   .

Salle Le Carrouêz Rue du 19 Mars 1962 Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 7 50 60 16 54 

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English :

L’événement Marché des producteurs – semi nocturne Guilliers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande

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