MARCHE DES PRODUCTEURS TOUT LES 2éme MERCREDI DU MOIS

parking du rond-point SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 17:00:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez rencontrer les producteurs locaux et partager un agréable moment !

Stand de convivialité, avec boissons et restauration préparées principalement grâce aux produits des producteurs.

Présence de l’association Rebelote65 qui propose des jeux pour petits et grands !

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parking du rond-point SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 61 31 97

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English :

Come and meet the local producers and have a great time!

A convivial stand, with drinks and food prepared mainly with products from local producers.

The Rebelote65 association will be on hand with games for all ages!

L’événement MARCHE DES PRODUCTEURS TOUT LES 2éme MERCREDI DU MOIS Sarp a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de Neste-Barousse|CDT65