Marché des producteurs Place de l’Église Yssac-la-Tourette

Marché des producteurs

Place de l’Église Place Guillaume Douarre Yssac-la-Tourette Puy-de-Dôme

Début : Jeudi 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-12-10 19:30:00

2026-04-09

Tous les 2ème jeudis du mois, retrouvez les producteurs et artisans locaux autour d’Yssac-la-Tourette. Plus de 10 exposants sont présents à chaque marché. La bibliothèque communautaire est ouverte à chaque marché.

Place de l’Église Place Guillaume Douarre Yssac-la-Tourette 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 30 66 marcheyssac@gmail.com

Every 2nd Thursday of the month, find local producers and craftsmen around Yssac-la-Tourette. Over 10 exhibitors are present at each market. The community library is open at every market.

