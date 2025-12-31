Marché des producteurs Place de l’Église Yssac-la-Tourette
Marché des producteurs Place de l’Église Yssac-la-Tourette jeudi 9 avril 2026.
Marché des producteurs
Place de l’Église Place Guillaume Douarre Yssac-la-Tourette Puy-de-Dôme
Début : Jeudi 2026-04-09 17:00:00
fin : 2026-12-10 19:30:00
2026-04-09
Tous les 2ème jeudis du mois, retrouvez les producteurs et artisans locaux autour d’Yssac-la-Tourette. Plus de 10 exposants sont présents à chaque marché. La bibliothèque communautaire est ouverte à chaque marché.
Place de l’Église Place Guillaume Douarre Yssac-la-Tourette 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 30 66 marcheyssac@gmail.com
Every 2nd Thursday of the month, find local producers and craftsmen around Yssac-la-Tourette. Over 10 exhibitors are present at each market. The community library is open at every market.
L’événement Marché des producteurs Yssac-la-Tourette a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme des Combrailles