Marché des produits du terroir – Nibelle, 7 juin 2025 09:00, Nibelle.

Loiret

Marché des produits du terroir Nibelle Loiret

Tarif :

Date :

Début : 2025-06-07 09:00:00

fin : 2025-06-07 12:30:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-09-06

2025-12-06

Un rendez-vous convivial pour rencontrer les producteurs locaux, déguster des produits authentiques et soutenir directement une agriculture de proximité !

Le Marché des produits du Terroir à Nibelle se tiendra les samedis 7 juin, 6 septembre et 6 décembre 2025 de 9h00 à 12h30 au square G. Cottinat. Ce rendez-vous met à l’honneur les producteurs locaux en circuits courts, favorisant une consommation responsable et de proximité. Organisé par la mairie avec le soutien de l’association Nibelle Loisirs Rencontres, il propose un moment convivial pour découvrir les saveurs du terroir ! .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 20 69 contact@nibelleloisirsrencontres.fr

English :

A friendly event to meet local producers, taste authentic products and directly support local agriculture!

German :

Ein geselliger Treffpunkt, um lokale Produzenten zu treffen, authentische Produkte zu probieren und eine Landwirtschaft in der Nähe direkt zu unterstützen!

Italiano :

È un ottimo modo per incontrare i produttori locali, assaggiare prodotti autentici e sostenere direttamente l’agricoltura locale!

Espanol :

Es una forma estupenda de conocer a los productores locales, degustar productos auténticos y apoyar directamente la agricultura local

