Marché des produits du terroir

Nibelle Loiret

C’est l’occasion idéale de soutenir les producteurs locaux et de faire le plein de saveurs authentiques en circuits courts !

Rendez-vous à Nibelle pour le grand Marché des Produits du Terroir !

Quand ? Samedi 6 décembre 2025, de 9h à 12h30

Où ? Square G. Cottinat, Nibelle

L’esprit Gastronomie, convivialité, et engagement en faveur de la production locale.

Venez découvrir et déguster le meilleur du terroir ! .

Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 29 69 contact@nibelleloisirsrencontres.fr

It’s the perfect opportunity to support local producers and fill up on authentic flavors in short circuits!

