Marché des produits du terroir Nibelle
Marché des produits du terroir Nibelle samedi 6 décembre 2025.
Marché des produits du terroir
Nibelle Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
Date(s) :
2025-12-06
C’est l’occasion idéale de soutenir les producteurs locaux et de faire le plein de saveurs authentiques en circuits courts !
Rendez-vous à Nibelle pour le grand Marché des Produits du Terroir !
Quoi ? Marché des produits du Terroir
Quand ? Samedi 6 décembre 2025, de 9h à 12h30
Où ? Square G. Cottinat, Nibelle
L’esprit Gastronomie, convivialité, et engagement en faveur de la production locale.
Venez découvrir et déguster le meilleur du terroir ! .
Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 29 69 contact@nibelleloisirsrencontres.fr
English :
It’s the perfect opportunity to support local producers and fill up on authentic flavors in short circuits!
L’événement Marché des produits du terroir Nibelle a été mis à jour le 2025-11-27 par OT GRAND PITHIVERAIS