Marché des produits locaux Longué-Jumelles

Des producteurs vous proposent des produits du terroir et vous permettent d’acheter les meilleurs produits locaux à la source.

Tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, les producteurs garantissent ainsi aux consommateurs

– La qualité fermière des productions

– Des produits locaux, de saison et des spécialités de pays

– La qualité des pratiques de production et de transformation

– Un contact direct avec le producteur

– Une transparence sur les pratiques agricoles

En complément du marché, retrouvez des animations supplémentaires aux dates suivantes

– Le dimanche 6 avril une chasse au trésor de Pâques

– Le dimanche 4 mai une structure gonflable

– Le dimanche 1er juin des jeux en bois

– Le dimanche 7 septembre une animation musicale

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 13h.

Dimanche 5 avril 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 7 juin 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 5 juillet 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 2 août 2026 de 9h à 13h.

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 13h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

English :

Producers offer you local produce and allow you to buy the best local products at source.

German :

Produzenten bieten Ihnen Produkte aus der Region an und ermöglichen es Ihnen, die besten lokalen Produkte direkt an der Quelle zu kaufen.

Italiano :

I produttori vi offrono prodotti locali e vi permettono di acquistare i migliori prodotti locali alla fonte.

Espanol :

Los productores le ofrecen productos locales y le permiten comprar los mejores productos locales en origen.

