Marché des produits locaux Longué-Jumelles
Marché des produits locaux Longué-Jumelles dimanche 5 avril 2026.
Marché des produits locaux
Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 13:00:00
2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06
Des producteurs vous proposent des produits du terroir et vous permettent d’acheter les meilleurs produits locaux à la source.
Tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, les producteurs garantissent ainsi aux consommateurs
– La qualité fermière des productions
– Des produits locaux, de saison et des spécialités de pays
– La qualité des pratiques de production et de transformation
– Un contact direct avec le producteur
– Une transparence sur les pratiques agricoles
En complément du marché, retrouvez des animations supplémentaires aux dates suivantes
– Le dimanche 6 avril une chasse au trésor de Pâques
– Le dimanche 4 mai une structure gonflable
– Le dimanche 1er juin des jeux en bois
– Le dimanche 7 septembre une animation musicale
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 7 septembre 2025 de 9h à 13h.
Dimanche 5 avril 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 7 juin 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 5 juillet 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 2 août 2026 de 9h à 13h.
Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 13h. .
Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr
English :
Producers offer you local produce and allow you to buy the best local products at source.
German :
Produzenten bieten Ihnen Produkte aus der Region an und ermöglichen es Ihnen, die besten lokalen Produkte direkt an der Quelle zu kaufen.
Italiano :
I produttori vi offrono prodotti locali e vi permettono di acquistare i migliori prodotti locali alla fonte.
Espanol :
Los productores le ofrecen productos locales y le permiten comprar los mejores productos locales en origen.
