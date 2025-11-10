Marche des Rameaux Saint-Agnan
Marche des Rameaux Saint-Agnan dimanche 29 mars 2026.
Marche des Rameaux
Salle Polyvalente Saint-Agnan Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
8-12-18 km. Ravitaillement sur les 3 circuits. Parcours boisés. .
Salle Polyvalente Saint-Agnan 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 22 86 00 michel.jondot71@orange.fr
English : Marche des Rameaux
German : Marche des Rameaux
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche des Rameaux Saint-Agnan a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)