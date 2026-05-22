Marché des Re.Belles. Braderie des céramistes locaux Passage Carnot Pau

Pau

Marché des Re.Belles. Braderie des céramistes locaux

Passage Carnot 16 Bis Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Deuxième édition d’un marché extra-ordinaires qui redonne vie aux pots perdus.

Plus d’une dizaine de céramistes locaux vous donnent rendez-vous pour faire des bonnes affaires. Les fins de série, les poteries esseulées, les essais, les petits défauts seront au rendez vous afin de vider les étagères de vos potiers locaux et locos. C’est un marché sans emballage, prenez vos caisses et vos cabas. Pas de carte bleue. .

Passage Carnot 16 Bis Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine collectif1280@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des Re.Belles. Braderie des céramistes locaux

L’événement Marché des Re.Belles. Braderie des céramistes locaux Pau a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Pau