Marche des santons Kiosque à musique Salon-de-Provence

Marche des santons

Samedi 13 décembre 2025 de 18h à 19h30. Kiosque à musique 33 Place des Martyrs de la Résistance Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

A la tombée de la nuit, un cortège lumineux va parcourir le centre-ville jusqu’à l’église Saint-Michel

L’association Fêtes et Culture vous invite à prendre part à la Marche des Santons. Accompagnés de groupes folkloriques et d’animaux, les participants seront munis de flambeaux pour vivre ce défilé féerique. Le petit plus ?



Le public pourra revêtir des costumes de santons mis à disposition, pour se plonger totalement dans la tradition et la rendre encore plus vivante !



Pour réserver vos costumes, rendez-vous à l’atelier de Fêtes et Culture au 247 avenue Michelet (mardi et jeudi de 14h à 17h). Renseignements au 06 19 97 45 77 fetes.culture.salon@gmail.com



Gratuit .

Kiosque à musique 33 Place des Martyrs de la Résistance Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 97 45 77

English :

As night falls, a luminous procession will wind its way through the town center to Saint-Michel church

