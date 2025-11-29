Marché des Sapins Devant le cimetière Saint-Roch Salon-de-Provence

Marché des Sapins

Du 29/11 au 24/12/2025 tous les jours de 10h à 19h. Devant le cimetière Saint-Roch Boulevard Victor Joly Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Grand, petit, volumineux ou plus svelte, le marché des Sapins offre une multitude de choix pour trouver son sapin, la star de notre salon pour les fêtes de fin d’année !

Paré de ses guirlandes, de ses figurines et de ses boules de Noël, votre sapin sera prêt à accueillir le Père Noël qui viendra déposer à son pied les cadeaux des enfants les plus sages… .

Devant le cimetière Saint-Roch Boulevard Victor Joly Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 44 89 00

English :

Big, small, voluminous or more svelte, the Christmas tree market offers a multitude of choices for finding your tree, the star of your living room for the festive season!

German :

Groß, klein, voluminös oder schlanker der Markt für Tannenbäume bietet eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, um seinen Baum zu finden, den Star unseres Wohnzimmers für die Weihnachtszeit!

Italiano :

Grande, piccolo, voluminoso o più slanciato, il mercato degli alberi di Natale offre una moltitudine di scelte per trovare il vostro albero di Natale, protagonista del vostro salotto per le feste!

Espanol :

Grande, pequeño, voluminoso o más esbelto, el mercado de árboles de Navidad ofrece multitud de opciones para encontrar su árbol de Navidad, ¡la estrella de su salón para estas fiestas!

L’événement Marché des Sapins Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence