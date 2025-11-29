Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda Salle des fêtes Saucède

Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda

Salle des fêtes 1 Auronce Saucède Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

16h—17h : Guida de Saucède avec sa voix solaire

17h—18h : De la musique avec les élèves de la calandreta auloronesa

18h15 : Chœur de femmes

L’association Saucéloisirs encadrera un atelier créatif ouvert à tous.

Les producteurs quant à eux auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire.

Pour agrémenter l’après-midi seront offerts :

16h – 17h : chocolat chaud, jus de pomme cru 2025 de Saucède

18h – 19h Le Jurançon .

Salle des fêtes 1 Auronce Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95

English : Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda

German : Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda

Italiano :

Espanol : Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda

L’événement Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda Saucède a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn