Marché des saucédois Mercat tot de Sauceda Salle des fêtes Saucède samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes 1 Auronce Saucède Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
16h—17h : Guida de Saucède avec sa voix solaire
17h—18h : De la musique avec les élèves de la calandreta auloronesa
18h15 : Chœur de femmes
L’association Saucéloisirs encadrera un atelier créatif ouvert à tous.
Les producteurs quant à eux auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire.
Pour agrémenter l’après-midi seront offerts :
16h – 17h : chocolat chaud, jus de pomme cru 2025 de Saucède
18h – 19h Le Jurançon .
Salle des fêtes 1 Auronce Saucède 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 33 95
