Marché des Saveurs 2026

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-20 19:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Du 20 au 22 mars 2026, la Place Jeanne Hachette à Beauvais revêt ses couleurs printanières pour accueillir le traditionnel Marché des Saveurs. Venez à la rencontre des producteurs locaux et redécouvrez le goût du terroir lors de trois jours placés sous le signe de la convivialité et du partage.

Organisé en vente directe par les producteurs, cet événement est l’occasion idéale de découvrir des produits authentiques, d’échanger avec des artisans passionnés et de profiter d’une ambiance chaleureuse pour célébrer l’arrivée du printemps.

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

English :

From March 20 to 22, 2026, Beauvais’s Place Jeanne Hachette will be decked out in springtime colors for the traditional Marché des Saveurs. Come and meet local producers and rediscover the taste of local produce over three days of conviviality and sharing.

Organized for direct sale by producers, this event is the ideal opportunity to discover authentic products, meet passionate craftsmen and enjoy a warm atmosphere to celebrate the arrival of spring.

L’événement Marché des Saveurs 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis