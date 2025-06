Marché des saveurs d’en-haut – Orbey 25 juin 2025 17:00

Haut-Rhin

Marché des saveurs d’en-haut 52 rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-25 17:00:00

fin : 2025-09-10 21:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Faites votre marché et dégustez les délicieux produits du terroir de la vallée, dans le cadre verdoyant du parc Lefébure et dans une ambiance conviviale.

Le Marché des Saveurs d’en-Haut est le rendez-vous incontournable pour savourer les produits locaux.

Profitez d’une ambiance conviviale, installez votre couverture dans le parc pour un apéro ou un pique-nique. des tables et bancs sont également mis à disposition.

Plusieurs producteurs de la vallée de Kaysersberg y proposent leurs produits du terroir !

Dégustez les escargots de la ferme hélicole, fromages, viande, terrines et desserts tout en profitant du barbecue en libre-service.

Il vous sera possible aussi d’y faire votre marché, pour ramener à la maison les bons produits locaux de nos paysans.

Un moment gourmand et authentique vous attend !

52 rue Charles De Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 07 mairie@orbey.fr

English :

Do your shopping and enjoy delicious local produce from the valley, in the green setting of Parc Lefébure and in a friendly atmosphere.

German :

Gehen Sie auf den Markt und probieren Sie die köstlichen regionalen Produkte des Tals, in der grünen Umgebung des Parc Lefébure und in einer geselligen Atmosphäre.

Italiano :

Fate la spesa e assaggiate i deliziosi prodotti locali della valle, nel verde del Parc Lefébure e in un’atmosfera amichevole.

Espanol :

Haga sus compras y deguste los deliciosos productos locales del valle, en el exuberante entorno verde del Parc Lefébure y en un ambiente acogedor.

