Salon des saveurs et de l’artisanat route de Montilly Moulins

Salon des saveurs et de l’artisanat

route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Un salon sur le thème du beau et du bon !

Venez découvrir de nombreux producteurs et artisans tout au long de ces deux jours de salon.

Artisans d’art, producteurs locaux…

route de Montilly Espace Villars Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 07 11

English :

A fair on the theme of beauty and goodness!

Come and discover a host of producers and craftspeople over the two days of the show.

Arts and crafts, local producers…

German :

Eine Messe rund um das Thema Schönes und Gutes !

Entdecken Sie während der zweitägigen Messe zahlreiche Produzenten und Kunsthandwerker.

Kunsthandwerker, lokale Produzenten…

Italiano :

Una fiera sul tema della bellezza e della bontà!

Venite a scoprire una serie di produttori e artigiani durante i due giorni di fiera.

Arte e artigianato, produttori locali…

Espanol :

Una feria sobre el tema de la belleza y la bondad

Venga a descubrir a numerosos productores y artesanos durante los dos días del salón.

Artesanía, productores locales…

L’événement Salon des saveurs et de l’artisanat Moulins a été mis à jour le 2025-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région