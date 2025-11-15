Salon des saveurs et de l’artisanat route de Montilly Moulins
Salon des saveurs et de l’artisanat
route de Montilly Espace Villars Moulins Allier
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
2025-11-15
Un salon sur le thème du beau et du bon !
Venez découvrir de nombreux producteurs et artisans tout au long de ces deux jours de salon.
Artisans d’art, producteurs locaux…
English :
A fair on the theme of beauty and goodness!
Come and discover a host of producers and craftspeople over the two days of the show.
Arts and crafts, local producers…
German :
Eine Messe rund um das Thema Schönes und Gutes !
Entdecken Sie während der zweitägigen Messe zahlreiche Produzenten und Kunsthandwerker.
Kunsthandwerker, lokale Produzenten…
Italiano :
Una fiera sul tema della bellezza e della bontà!
Venite a scoprire una serie di produttori e artigiani durante i due giorni di fiera.
Arte e artigianato, produttori locali…
Espanol :
Una feria sobre el tema de la belleza y la bondad
Venga a descubrir a numerosos productores y artesanos durante los dos días del salón.
Artesanía, productores locales…
L’événement Salon des saveurs et de l’artisanat Moulins a été mis à jour le 2025-10-14 par Office du tourisme de Moulins & sa région