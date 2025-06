Marché des saveurs et des créateurs – La Tremblade 24 juin 2025 08:00

Charente-Maritime

Marché des saveurs et des créateurs Marché de La Tremblade La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-24 08:00:00

fin : 2025-09-04 13:00:00

Date(s) :

2025-06-24

Produits manufacturés, alimentaires à vocation locale ou régionale.

.

Marché de La Tremblade

La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 00

English :

Manufactured and food products for local and regional markets.

German :

Fertigprodukte, Lebensmittel mit lokaler oder regionaler Ausrichtung.

Italiano :

Prodotti manifatturieri e alimentari a vocazione locale o regionale.

Espanol :

Productos manufacturados y alimenticios con un enfoque local o regional.

L’événement Marché des saveurs et des créateurs La Tremblade a été mis à jour le 2024-09-10 par Mairie de La Tremblade