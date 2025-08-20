Marché des saveurs Habas

Marché des saveurs Habas mercredi 20 août 2025.

Marché des saveurs

Place de l’Église Habas Landes

Début : 2025-08-20

fin : 2025-08-20

2025-08-20



Venez célébrer l’été lors de notre traditionnel Marché des Saveurs à Habas ! Une soirée festive où vacanciers et locaux se retrouvent pour savourer les délices de nos producteurs locaux. Au programme des stands gourmands mettant en avant les produits du terroir, une ambiance conviviale et chaleureuse, une animation musicale dynamique par la Lyre habassaise, ainsi que des petits jeux proposés par la médiathèque des Arrigans. Ne manquez pas cette belle soirée d’été placée sous le signe de la gastronomie et de la bonne humeur ! .

Place de l’Église Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 47 03 47

English : Marché des saveurs

Come and celebrate summer at our traditional Marché des Saveurs in Habas! A festive evening where holidaymakers and locals gather to savour the delights of our local producers.

German : Marché des saveurs

Feiern Sie den Sommer auf unserem traditionellen « Marché des Saveurs » in Habas! Ein festlicher Abend, an dem Urlauber und Einheimische zusammenkommen, um die Köstlichkeiten unserer lokalen Produzenten zu genießen.

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate al tradizionale Marché des Saveurs di Habas! È una serata di festa in cui villeggianti e abitanti del luogo si riuniscono per assaporare le delizie dei nostri produttori locali.

Espanol : Marché des saveurs

Venga a celebrar el verano en el tradicional Marché des Saveurs de Habas Se trata de una velada festiva en la que veraneantes y residentes se reúnen para saborear las delicias de nuestros productores locales.

L’événement Marché des saveurs Habas a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Pays d’Orthe et Arrigans