Habas

Marché des Saveurs

Parking de l’Eglise Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:00:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-08-19

L’association des Commerçants de Habas organise le traditionnel marché des Saveurs. Sur place stands de gastronomie locale, restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par la Lyre Habassaise.

L’association des Commerçants de Habas organise le traditionnel marché des Saveurs. Sur place stands de gastronomie locale, restauration sur place ou à emporter. Soirée animée par la Lyre Habassaise. Vous pourrez donc vous installer pour dîner et composer votre repas avec les assiettes que proposeront les divers exposants des métiers de bouche (boucherie, charcuterie, escargots, plats créoles, miel, vin, pâtisseries, fruits et légumes, fromages, spécialités asiatiques, pastis, etc…) .

Parking de l’Eglise Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English :

The Habas Traders’ Association organizes the traditional Marché des Saveurs. On-site local gastronomy stalls, take-away and on-site catering. Evening entertainment by the Lyre Habassaise.

L’événement Marché des Saveurs Habas a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans