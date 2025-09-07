Marché des saveurs Tardets-Sorholus

Marché des saveurs Tardets-Sorholus dimanche 7 septembre 2025.

Marché des saveurs

Place Centrale Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Retrouvez le marché des saveurs pour sa 4ème édition, un moment de bonne humeur autour des saveurs mexicaines, orientales, portugaises entre autres. Restauration traditionnelle au restaurant Les Pyrénées et chez Piellenia (sur réservation). Et pour ce dernier rendez-vous de l’été, Juan Valiente vous emmène dans un voyage sonore aux rythmes latinos et espagnols, ou voix, cordes et percussions se mêlent dans son dernier spectacle « Color latino ». .

Place Centrale Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 55 90

