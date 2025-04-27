Marché des savoir-faire locaux Val de Consolation Consolation-Maisonnettes
Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes Doubs
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
Nombreux stands de producteurs et artisans locaux dans la cour du Monastère. Animations festives et musicales pour enfants et adultes Possibilité de replis en intérieur Entrée gratuite Restauration et buvette sur place. .
Val de Consolation 1 Chemin des Tuffes Consolation-Maisonnettes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@valdeconsolation.com
