Marche des Semailles Foussais-Payré
Marche des Semailles Foussais-Payré dimanche 28 septembre 2025.
Marche des Semailles
Place de la mairie Foussais-Payré Vendée
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Organisée par SOLID’AMITIES TOUAREGS
Pour des écoliers Touaregs du Mali.
Départ de 8h à 10h.
3 circuits de 3, 9 et 16 km
Participation: 7€ et gratuit pour les de 12 ans
Animation musicale avec Abribus
Prévoir votre gobelet
Possibilité de prendre en photo votre circuit avant le départ
Bienvenue au pique-nique partagé .
Place de la mairie Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 78 03 99
English :
Organized by SOLID’AMITIES TOUAREGS
German :
Organisiert von SOLID’AMITIES TOUAREGS
Italiano :
Organizzato da SOLID’AMITIES TOUAREGS
Espanol :
Organizado por SOLID’AMITIES TOUAREGS
