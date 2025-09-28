Marche des Semailles Foussais-Payré

Marche des Semailles Foussais-Payré dimanche 28 septembre 2025.

Marche des Semailles

Place de la mairie Foussais-Payré Vendée

Tarif : – – 7 EUR

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Organisée par SOLID’AMITIES TOUAREGS

Pour des écoliers Touaregs du Mali.

Départ de 8h à 10h.

3 circuits de 3, 9 et 16 km

Participation: 7€ et gratuit pour les de 12 ans

Animation musicale avec Abribus

Prévoir votre gobelet

Possibilité de prendre en photo votre circuit avant le départ

Bienvenue au pique-nique partagé .

Place de la mairie Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 78 03 99

