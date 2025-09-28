Marche des Semailles Foussais-Payré

Marche des Semailles Foussais-Payré dimanche 28 septembre 2025.

Marche des Semailles

Place de la mairie Foussais-Payré Vendée

Tarif : – – 7 EUR

Début : 2025-09-28 08:00:00
fin : 2025-09-28

2025-09-28

Organisée par SOLID’AMITIES TOUAREGS
Pour des écoliers Touaregs du Mali.
Départ de 8h à 10h.
3 circuits de 3, 9 et 16 km
Participation: 7€ et gratuit pour les de 12 ans
Animation musicale avec Abribus
Prévoir votre gobelet
Possibilité de prendre en photo votre circuit avant le départ
Bienvenue au pique-nique partagé   .

Place de la mairie Foussais-Payré 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 78 03 99 

English :

Organized by SOLID’AMITIES TOUAREGS

German :

Organisiert von SOLID’AMITIES TOUAREGS

Italiano :

Organizzato da SOLID’AMITIES TOUAREGS

Espanol :

Organizado por SOLID’AMITIES TOUAREGS

