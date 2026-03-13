Marché des Sénégaulois Buis-les-Baronnies
Marché des Sénégaulois Buis-les-Baronnies samedi 16 mai 2026.
Marché des Sénégaulois
Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Chaque année les Sénégaulois organisent leur marché solidaire, bien attendu par les buxois et les buxoises. Venez soutenir ce beau projet de fraternité et de partage.
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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 43 02 62
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English :
Every year, the Sénégaulois organize their long-awaited solidarity market. Come and support this wonderful project of fraternity and sharing.
L’événement Marché des Sénégaulois Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale