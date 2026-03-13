Marché des Sénégaulois

Place du Quinconce Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Chaque année les Sénégaulois organisent leur marché solidaire, bien attendu par les buxois et les buxoises. Venez soutenir ce beau projet de fraternité et de partage.

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Place du Quinconce Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 43 02 62

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English :

Every year, the Sénégaulois organize their long-awaited solidarity market. Come and support this wonderful project of fraternity and sharing.

L’événement Marché des Sénégaulois Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale