Marché des Talentueuses Talensac

Talensac Ille-et-Vilaine

29 mai 2026, 16h00

fin : 2026-05-29

2026-05-29

Le Marché des Talentueuses s’invite à Talensac !

À l’occasion de la Fête des Mères, les auto-entrepreneuses de Talensac vous donnent rendez-vous pour un marché convivial et haut en couleurs.

C’est l’occasion idéale de venir à la rencontre de ces femmes talentueuses qui font vivre notre territoire au quotidien, de trouver des cadeaux originaux et faits avec passion bijoux en résine ou en pierres naturelles, tisanes, couronnes en fleurs séchées, objets décoratifs, couture… ou encore de vous offrir un moment de bien-être en expérimentant un massage ou une séance de shiatsu. Il y en aura pour tous les goûts, tout près de chez vous !

Le collectif est constitué de

Natacha Huet (Plantes & Fées Bénéfiques), Audrey Schindelmeyer (Maï bizoù), Anna Le Blaye (Les Mains sur le cœur), Anaïs Liegard (La Fabrik à Couzettes), Maïté Guichaoua (Roz’art Créations), Muriel Collache (Mucyano), Pascale Jasek Voisin (Shiatsu/Sokuatsu) et Isabelle Pinsard (Solune France).

On vous attend nombreux ! .

+33 6 84 43 96 66

