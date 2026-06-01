Marché des Terroirs, Cristel, Fesches-le-Châtel

Marché des Terroirs Dimanche 7 juin, 10h00 Cristel Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des 200 ans de son partenaire Cristel, l’Association Le Tour des Terroirs organise un Marché des Terroirs le dimanche 7 juin, qui sera suivi d’un Apéro Terroirs entre professionnels.

Venez rencontrer des professionnels acteurs du Bien Manger et du Bien Boire !

Au programme :

10h-16h : marché festif, réunissant 20 producteurs, 4 restaurateurs et démos culinaires, ouvert et gratuit pour le grand public

17h : visite de l’usine Cristel entre adhérents professionnels de l’Association

18h-20h : Apéro Terroirs entre adhérents autour des spécialités de chacun, format auberge espagnole (réservé aux professionels des métiers de bouches et agriculteurs)

Cristel Rue du 8 Mai 25490 Fesches-le-Châtel Fesches-le-Châtel 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Marché gourmand de producteurs, food-court, démonstrations culinaires ! marché terroir

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