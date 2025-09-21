Marché des Vendanges Cave de Bissey Bissey-sous-Cruchaud

Marché des Vendanges Cave de Bissey Bissey-sous-Cruchaud dimanche 21 septembre 2025.

Marché des Vendanges

Cave de Bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Venez fêter la fin des Vendanges dans une ambiance chaleureuse et rencontrez les producteurs locaux. Au programme terrines, salaisons, saumon fumé, épices, escargots, volaille de Bresse, lapin, huile d’olives, pigeonneaux, fromages, caramel beurre salé, biscuits, légumes…

Savons, bijoux, bougies, luminaires, coutellerie artisanale…

Petite restauration mais aussi repas proposé par l’association scolaire de Bissey. Réservation jusqu’au 15 septembre.

Achat d’un verre sérigraphié à 6 € dégustation de notre gamme de vins blancs, rouges et crémants. .

Cave de Bissey 14 rue des Millerands Bissey-sous-Cruchaud 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 12 16 magasin@cave-bissey.com

English : Marché des Vendanges

German : Marché des Vendanges

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché des Vendanges Bissey-sous-Cruchaud a été mis à jour le 2025-09-13 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II