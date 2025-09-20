Marche des Verriers Verrerie de La Rochère Passavant-la-Rochère
Marche des Verriers Verrerie de La Rochère Passavant-la-Rochère samedi 20 septembre 2025.
Marche des Verriers
Verrerie de La Rochère 4 rue de la verrerie
70210 Passavant la rochère Passavant-la-Rochère Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – 8 EUR
Début : 2025-09-20 08:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
L’amicale des Sapeurs-Pompiers ont le plaisir de vous inviter à la 1ere édition de La Marche des Verriers, plusieurs parcours pédestre dédié à la découverte du patrimoine de Passavant-La-Rochère, avec visite de la Verrerie de La Rochère.
Rendez-vous à la Verrerie de La Rochère le samedi 20 Septembre, départ entre 8h00 et 11h00.
5km = 2 EUR
11km = 4 EUR
18km= 8 EUR
Buvette et restauration sur place le jour même
Information sur notre page facebook amicale pompiers de passavant la rochère
Venez partager un moment sportif et conviviale entre famille, amis, collègues…
A bientôt .
