Marche des Verriers Verrerie de La Rochère Passavant-la-Rochère

Marche des Verriers Verrerie de La Rochère Passavant-la-Rochère samedi 20 septembre 2025.

Marche des Verriers

Verrerie de La Rochère 4 rue de la verrerie

70210 Passavant la rochère Passavant-la-Rochère Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’amicale des Sapeurs-Pompiers ont le plaisir de vous inviter à la 1ere édition de La Marche des Verriers, plusieurs parcours pédestre dédié à la découverte du patrimoine de Passavant-La-Rochère, avec visite de la Verrerie de La Rochère.

Rendez-vous à la Verrerie de La Rochère le samedi 20 Septembre, départ entre 8h00 et 11h00.

5km = 2 EUR

11km = 4 EUR

18km= 8 EUR

Buvette et restauration sur place le jour même

Information sur notre page facebook amicale pompiers de passavant la rochère

Venez partager un moment sportif et conviviale entre famille, amis, collègues…

A bientôt .

Verrerie de La Rochère 4 rue de la verrerie

70210 Passavant la rochère Passavant-la-Rochère 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 09 85 48 amicalespvpassavant@outlook.com

