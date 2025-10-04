Marche des vignerons Pouillon

La Marche des vignerons se tiendra le 4 octobre. Cette manifestation soutient la lutte contre le cancer et collecte des fonds pour aider la recherche. Départ de Pouillon à 14h30 à la Chapelle de Bénarrucq. Autres points de départ Mimbaste, Cagnotte, Bénesse les Dax, Gaas . Concentration des groupes à Bénarrucq à 16h30. Un casse-croûte sera offert ainsi qu’une documentation de la ligue. .

Chapelle de Bénarrucq Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93

English : Marche des vignerons

The Winegrowers’ Walk will be held on October 4. This event supports the fight against cancer and raises funds for research. Departure from Pouillon at 2.30pm at the Chapelle de Bénarrucq. Other departure points: Mimbaste, Cagnotte, Bénesse les Dax, Gaas .

German : Marche des vignerons

Der Marche des vignerons findet am 4. Oktober statt. Diese Veranstaltung unterstützt den Kampf gegen Krebs und sammelt Geld, um die Forschung zu unterstützen. Start in Pouillon ist um 14:30 Uhr an der Kapelle von Bénarrucq. Weitere Startpunkte: Mimbaste, Cagnotte, Bénesse les Dax, Gaas .

Italiano :

Il 4 ottobre si terrà la Camminata dei viticoltori. Questo evento sostiene la lotta contro il cancro e raccoglie fondi per la ricerca. Partenza da Pouillon alle 14.30 presso la Chapelle de Bénarrucq. Altri punti di partenza: Mimbaste, Cagnotte, Bénesse les Dax, Gaas.

Espanol : Marche des vignerons

La Marcha de los Viticultores se celebrará el 4 de octubre. Este evento apoya la lucha contra el cáncer y recauda fondos para ayudar a la investigación. Salida de Pouillon a las 14.30 h en la Chapelle de Bénarrucq. Otros puntos de salida: Mimbaste, Cagnotte, Bénesse les Dax, Gaas .

