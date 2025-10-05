Marche des vignerons Pouillon

Messe des vendanges devant la chapelle ou à l’église en cas d’intempéries.

Chapelle de Bénarrucq Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93

English : Marche des vignerons

Grape harvest mass in front of the chapel, or in the church in case of bad weather.

German : Marche des vignerons

Messe zur Weinlese vor der Kapelle oder bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Italiano :

Messa di vendemmia davanti alla cappella o in chiesa in caso di maltempo.

Espanol : Marche des vignerons

Misa de vendimia delante de la capilla o en la iglesia en caso de mal tiempo.

