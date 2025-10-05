Marche des vignerons Pouillon
Marche des vignerons Pouillon dimanche 5 octobre 2025.
Marche des vignerons
Chapelle de Bénarrucq Pouillon Landes
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Messe des vendanges devant la chapelle ou à l’église en cas d’intempéries.
Chapelle de Bénarrucq Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93
English : Marche des vignerons
Grape harvest mass in front of the chapel, or in the church in case of bad weather.
German : Marche des vignerons
Messe zur Weinlese vor der Kapelle oder bei schlechtem Wetter in der Kirche.
Italiano :
Messa di vendemmia davanti alla cappella o in chiesa in caso di maltempo.
Espanol : Marche des vignerons
Misa de vendimia delante de la capilla o en la iglesia en caso de mal tiempo.
