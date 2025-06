Marché d’Étaules – Étaules 4 juillet 2025 08:00

Charente-Maritime

Marché d’Étaules Place de Verdun Étaules Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-04 08:00:00

fin : 2025-07-27 13:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Réouverture du marché hebdomadaire

Le marché d’Étaules se tient le jeudi matin,

Place de Verdun

Stands alimentaires mais aussi en saison fleurs,…

.

Place de Verdun

Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 41 23 mairie@ville-etaules17.fr

English :

Reopening of the weekly market

The Étaules market is held on Thursday mornings,

Place de Verdun

Food stalls as well as seasonal flowers,…

German :

Wiedereröffnung des Wochenmarktes

Der Markt in Étaules findet am Donnerstagmorgen statt,

Place de Verdun

Stände mit Lebensmitteln, aber auch in der Saison Blumen,…

Italiano :

Riapertura del mercato settimanale

Il mercato di Étaules si tiene il giovedì mattina,

Piazza di Verdun

Bancarelle di prodotti alimentari, fiori di stagione,…

Espanol :

Reapertura del mercado semanal

El mercado de Étaules se celebra los jueves por la mañana,

Plaza de Verdún

Puestos de alimentación, flores de temporada,…

L’événement Marché d’Étaules Étaules a été mis à jour le 2024-06-12 par Mairie d’Etaules