Le Marché d’été 100 % Côte-d’Or revient les 27 et 28 juin 2025 à Dijon !

Le Département de la Côte-d’Or vous invite à célébrer l’été en beauté lors de l’édition 2025 du Marché d’été 100 % Côte-d’Or, qui se tiendra les vendredi 27 juin de 12h à 21h30 et samedi 28 juin de 10h à 19h30 dans les magnifiques Jardins du Département, au cœur de Dijon .

Au programme :

️ Produits locaux de qualité découvrez une sélection de produits labellisés « Savoir-faire 100 % Côte-d’Or », mettant en avant le savoir-faire des producteurs et artisans du département.

Animations musicales profitez de 3 concerts et d’animations pour toute la famille, dans une ambiance festive et conviviale.

️ Restauration sur place dégustez des plats préparés à partir de produits locaux, pour une expérience culinaire authentique.

Programme :

Vendredi 27 juin :

12h Ouverture du marché

12h15 Ouverture du Foodtruck avec Anthony BONNARDOT Chef ambassadeur Savoir-faire 100% Côte-d’Or

17h Lancement des festivités

18h Concert Sibylle Jounot Seule-en-scène, reprises voix, claviers et looper

19h30 Concert FLAUR Pop solaire et groovy

21h30 Fermeture du marché

Samedi 28 juin :

10h Ouverture du marché

11h30 Spectacle de marionnettes à fils Petit cirque à l’indienne Par la Cie Kodama

16h30 Concert TWO CHORDS

Duo acoustique de reprises et de compositions rock/folk typées 60’s 70’s

19h30 Fermeture du marché

Venez rencontrer Flore sur le marché !

Informations pratiques :

Lieu Jardins du Département, 53 bis rue de la Préfecture, Dijon

Dates et horaires :

Vendredi 27 juin 12h00 21h30

Samedi 28 juin 10h00 19h30

️ Entrée libre et gratuite

Venez nombreux pour célébrer l’été en Côte-d’Or et soutenir les producteurs locaux ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel du Département de la Côte-d’Or .

53B Rue de la Préfecture

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

