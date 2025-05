Marché d’été à Duravel – Place de la mairie Duravel, 29 mai 2025 10:00, Duravel.

Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-05-29 10:00:00

fin : 2025-05-29 17:00:00

2025-05-29

Ce marché est organisé par la Booktique. Vous y trouverez des articles divers et variés, tels que des objets d’art et des pièces d’artisanat, des gâteaux, des currys et des produits d’épicerie fine, des céramiques, des coussins, des bijoux, des éclairages et des livres d’occasion.

Restauration sur place par le D’Family & Co et l’épicerie de Duravel

Duravel 46700 Lot Occitanie labooktique46700@gmail.com

English :

This market is organized by Booktique. You’ll find a wide range of items, including arts and crafts, cakes, curries and delicatessen products, ceramics, cushions, jewelry, lighting and second-hand books.

On-site catering by D’Family & Co and Duravel’s grocery store

German :

Dieser Markt wird von der Booktique organisiert. Hier finden Sie verschiedene Artikel wie Kunstgegenstände und Kunsthandwerk, Kuchen, Currys und Delikatessen, Keramik, Kissen, Schmuck, Beleuchtung und gebrauchte Bücher.

Verpflegung vor Ort durch D’Family & Co und Duravel’s Lebensmittelgeschäft

Italiano :

Questo mercato è organizzato da Booktique. Troverete una vasta gamma di articoli, tra cui arte e artigianato, torte, curry e prodotti di gastronomia, ceramiche, cuscini, gioielli, illuminazione e libri di seconda mano.

Ristorazione in loco a cura di D’Family & Co e del negozio di alimentari Duravel

Espanol :

Este mercado está organizado por Booktique. Encontrará una amplia gama de artículos, como arte y artesanía, pasteles, curry y productos delicatessen, cerámica, cojines, joyas, iluminación y libros de segunda mano.

Restauración in situ a cargo de D’Family & Co y la tienda de comestibles Duravel

