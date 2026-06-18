Issenheim

Marché d’été à la ferme Unternahrer

9 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-17 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10

Marché paysan, animations, jeux pour enfants, guinguette, buvette et restauration

Une envie de chiller cet été et de faire tranquillement vos courses ? Besoin de décompresser et de rigoler un moment avec des amis ou de la famille ?

Venez découvrir les produits locaux de nos commerçants et partenaires et vous ambiancer lors de 3 soirées à thème à la ferme Unternahrer, 9 rue de Guebwiller à ISSENHEIM aux dates suivantes

– vendredi 3 juillet 2026, de 18h à 21h avec la fête de l’association la Récré,

– vendredi 10 juillet 2026, de 18h à 23h avec une soirée guinguette,

– vendredi 17 juillet 2026, de 18h à 23h avec une seconde soirée guinguette ! .

9 Rue de Guebwiller Issenheim 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 24 30

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English :

Farmers’ Market, activities, children’s games, open-air dance hall, refreshment stand, and food service

L’événement Marché d’été à la ferme Unternahrer Issenheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller