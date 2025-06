Marché d’été à la maison de retraite publique Le Félibrige – Maison de retraite publique Le Félibrige Marignane 14 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Marché d’été à la maison de retraite publique Le Félibrige Samedi 14 juin 2025 de 10h à 17h. Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de figueras Marignane Bouches-du-Rhône

La maison de retraite publique Le Félibrige organise, dans ses murs, un marché d’été ouvert à tous. Vous y trouverez des vêtements, accessoires, des produits alimentaires, de l’artisanat…

Vous êtes attendus nombreux !

Buvette sur place.

Maison de retraite publique Le Félibrige 9 bis rue de figueras

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 48 69

English :

The Le Félibrige public retirement home is organizing a summer market open to all. You’ll find clothes, accessories, food products, crafts…

We look forward to seeing you there!

Refreshments on site.

German :

Das öffentliche Altenheim Le Félibrige organisiert in seinen Mauern einen Sommermarkt, der für alle offen ist. Sie finden dort Kleidung, Accessoires, Lebensmittel, Kunsthandwerk…

Sie werden zahlreich erwartet!

Erfrischungsgetränke vor Ort.

Italiano :

La casa di riposo pubblica Le Félibrige organizza un mercatino estivo aperto a tutti. Troverete vestiti, accessori, prodotti alimentari, artigianato…

Vi aspettiamo!

Rinfresco in loco.

Espanol :

La residencia pública de ancianos Le Félibrige organiza un mercado de verano abierto a todos. Encontrará ropa, accesorios, productos alimentarios, artesanía…

¡Le esperamos!

Refrescos in situ.

