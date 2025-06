Marché d’été à l’AMAPP – Melleroy 24 juin 2025 17:30

Loiret

Marché d’été à l’AMAPP 474 Chemin des Guérins Melleroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 17:30:00

fin : 2025-06-24 19:00:00

Date(s) :

2025-06-24

L’AMAPP des 4 saisons organise un marché d’été

où vous pourrez retrouver les producteurs bio et

locaux.

L’AMAPP des 4 saisons organise un marché d’été

où vous pourrez retrouver les producteurs bio et

locaux. .

474 Chemin des Guérins

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 64 84 29

English :

The 4 Seasons AMAPP is organizing a summer market

where you can meet organic and local

producers.

German :

Die AMAPP des 4 saisons organisiert einen Sommermarkt

auf dem Sie Bio- und andere Produzenten finden können

lokalen Bauern.

Italiano :

L’AMAPP 4 Stagioni organizza un mercato estivo

dove si potranno incontrare produttori biologici e locali

produttori locali e biologici.

Espanol :

La AMAPP 4 Estaciones organiza un mercado de verano

donde podrá conocer a productores

locales.

L’événement Marché d’été à l’AMAPP Melleroy a été mis à jour le 2025-06-11 par OT 3CBO