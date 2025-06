Marché d’été à Latouille Lentillac – Latouille-Lentillac 8 août 2025 18:00

Lot

Marché d’été à Latouille Lentillac Place de l’église Latouille-Lentillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 18:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Dans le cadre du Ciné Belle Etoile marché estival, buvette et restauration

.

Place de l’église

Latouille-Lentillac 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 06 27

English :

As part of Ciné Belle Etoile summer market, refreshments and catering

German :

Im Rahmen des Ciné Belle Etoile Sommermarkt, Getränke und Essen

Italiano :

Nell’ambito del Ciné Belle Etoile mercato estivo, ristorazione e catering

Espanol :

En el marco del Ciné Belle Etoile mercado de verano, restauración y catering

L’événement Marché d’été à Latouille Lentillac Latouille-Lentillac a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Vallée de la Dordogne