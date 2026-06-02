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Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches

Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches

Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches samedi 8 août 2026.

Ville : 19200 Saint-Exupéry-les-Roches

Département : Corrèze

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Exupéry-les-Roches

Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches

Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez passer une journée estivale à nos côtés !!!
C’est avec joie que l’ensemble des associations et la municipalité vous accueilleront pour faire le plein de découvertes, de bonne humeur et de convivialité
Une journée riche avec de nombreuses activités où toutes les associations de notre chère commune seront mises à l’honneur !!!
Venez nombreux vous amuser, rire, échanger, manger et danser !!!   .

Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetes.stex19@outlook.fr

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English : Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches

L’événement Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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