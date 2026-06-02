Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches
Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches samedi 8 août 2026.
Saint-Exupéry-les-Roches
Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches
Saint-Exupéry-les-Roches Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez passer une journée estivale à nos côtés !!!
C’est avec joie que l’ensemble des associations et la municipalité vous accueilleront pour faire le plein de découvertes, de bonne humeur et de convivialité
Une journée riche avec de nombreuses activités où toutes les associations de notre chère commune seront mises à l’honneur !!!
Venez nombreux vous amuser, rire, échanger, manger et danser !!! .
Saint-Exupéry-les-Roches 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.stex19@outlook.fr
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L’événement Marché d’été à Saint-Exupéry les Roches Saint-Exupéry-les-Roches a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze