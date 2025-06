Marché d’été Baraqueville 6 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché d’été Baraqueville Aveyron

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-08-31

2025-07-06

Inspirez-vous des producteurs locaux pour vos menus de saison !

Vous pourrez y trouver des fruits et légumes mais également des confitures artisanales, du pain et des viennoiseries, du vin, des conserves de canard, et bien d’autres choses. Du petit-déjeuner au dîner, vous n’oublierez aucun repas ! .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 10 10 contact@baraqueville.fr

English :

Get inspired by local producers for your seasonal menus!

German :

Lassen Sie sich für Ihre saisonalen Menüs von lokalen Produzenten inspirieren!

Italiano :

Lasciatevi ispirare dai produttori locali per i vostri menu stagionali!

Espanol :

Inspírese en los productores locales para sus menús de temporada

L'événement Marché d'été Baraqueville a été mis à jour le 2025-06-24