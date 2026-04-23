Marché d’été Place de la Mairie Bourbon-Lancy
Marché d’été Place de la Mairie Bourbon-Lancy vendredi 7 août 2026.
Bourbon-Lancy
Marché d’été
Place de la Mairie Centre ville Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Nos marchés nocturnes d’été offrent une ambiance conviviale où artisans et producteurs locaux partagent leurs créations et spécialités. Entre objets uniques, saveurs du terroir et animations, chaque visite devient une expérience chaleureuse et authentique. Venez flâner, rencontrer, goûter et profiter de la magie des soirées d’été. .
Place de la Mairie Centre ville Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 contact@tourisme-bourbonlancy.com
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English : Marché d’été
L’événement Marché d’été Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-04-23 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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