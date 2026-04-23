Marché d’été Quartier thermal Bourbon-Lancy

Bourbon-Lancy

Marché d’été

Quartier thermal Place d’Aligre Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Nos marchés nocturnes d’été offrent une ambiance conviviale où artisans et producteurs locaux partagent leurs créations et spécialités. Entre objets uniques, saveurs du terroir et animations, chaque visite devient une expérience chaleureuse et authentique. Venez flâner, rencontrer, goûter et profiter de la magie des soirées d’été. .

Quartier thermal Place d’Aligre Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 18 27 contact@tourisme-bourbonlancy.com

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English : Marché d’été

L’événement Marché d’été Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-04-23 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I