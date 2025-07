Marché d’été Salle du pré vert Chaillé-les-Marais

Marché d’été Salle du pré vert Chaillé-les-Marais mardi 15 juillet 2025.

Marché d’été

Salle du pré vert Rue du 8 mai Chaillé-les-Marais Vendée

Début : 2025-07-15 19:00:00

fin : 2025-07-15 23:00:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Marché d’été de producteurs locaux à Chaillé-les-Marais en sud Vendée. Venez goûter les produits locaux du Marais poitevin melons, moules, fromages, desserts et autres gourmandises…

Tous les mardis du mois de juillet et d’août de 19h00 à 23h00 sur la terrasse de la Salle du Pré vert, venez découvrir les produits frais ou cuisinés par des producteurs du Marais poitevin. Présence d’artisanat local bijoux, fleuriste, et autre petit plaisir à s’offrir.

Ambiance musicale et dansante sur ce marché d’été où il est possible d’acheter auprès de producteurs locaux, mais aussi de prendre le temps de se restaurer sur place. Buvette tenue par des associations locales.

Chaque mardi son ambiance

– 1er juillet ANTARES Buvette par L’Association des Parents d’élèves et Le Monde des jeunes

– 8 juillet Jérôme RICHARD Buvette par Tourisme et Animation Culturelle en Sud Vendée

– 15 juillet SONG and ART Buvette par les Pompiers et les Jeunes Sapeurs pompiers

– 22 juillet Looper Buvette par La Lyre et La Pétanque

– 29 juillet Frank COTTY Buvette par le Comité de jumelage

– 5 août Suzann’Boys Buvette par le Judo Club

– 12 août REPRYSE Buvette par la Chasse du bourg

– 19 août Leslie CORDES Buvette par l’Anguille Chaillezaise et le Théâtre Le Jean-Baptiste

– 26 août The Scammers Buvette par le Comité des fêtes Chaillezais .

Salle du pré vert Rue du 8 mai Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 72 98 mairie@chaille-les-marais.fr

English :

Summer market for local producers at Chaillé-les-Marais in southern Vendée. Come and taste local products from the Marais Poitevin: melons, mussels, cheeses, desserts and other delicacies…

German :

Sommermarkt mit lokalen Erzeugern in Chaillé-les-Marais im Süden der Vendée. Probieren Sie die lokalen Produkte aus dem Marais Poitevin: Melonen, Muscheln, Käse, Desserts und andere Leckereien…

Italiano :

Mercato estivo dei produttori locali a Chaillé-les-Marais, nel sud della Vandea. Venite a degustare i prodotti locali del Marais Poitevin: meloni, cozze, formaggi, dolci e altre prelibatezze…

Espanol :

Mercado estival de productores locales en Chaillé-les-Marais, al sur de Vendée. Venga a degustar los productos locales del Marais Poitevin: melones, mejillones, quesos, postres y otras delicias…

