MARCHÉ D’ÉTÉ Cloître des Ursulines Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Cloître des Ursulines 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01 22:00:00

2025-08-01

Rendez-vous le vendredi 1er août pour le traditionnel marché d’été dans le cloître des Ursulines.

De 17h à 21h, déambulez autour du Cloître à travers les stands d’artisans et producteurs locaux. La Fanfare Molokoye animera le début de soirée ! À 21h, posez-vous au centre pour un Quel Cirque ! intimiste.

Quel cirque !

Molokoye 17h

Molokoye renoue avec la tradition des fanfares créoles en rendant hommage aux musiques qui rythment les rues des outre-mers depuis les années 50 biguine, mazurka, merengue et zouk antillais rencontrent le kompa haïtien, croisent le séga et le maloya de l’Île de la Réunion et de l’Île Maurice. Un répertoire aux saveurs tropicales qui provoque une irrésistible envie de danser !

Fanfare créole

Quand on était seul-es 21h

Elles ont les cheveux longs. Deux hommes, une femme. Enfin peu importe, trois personnes. Sous une esthétique épurée, deux acrobates, un musicien, un mât chinois et des guitares remplissent la scène. On explore l’essence de la solitude, on cherche à se lier sans se confondre puis on tente de trouver

la force cachée que l’on a au fond de soi.

Quand on était seul·es c’est devenir ancrage, se hisser, se jeter et chuter. C’est la musique qui porte autant que le corps. C’est le lien que l’on tisse en dansant. L’amour s’invite, se dévoile dans de nombreuses expressions. Et la force est de se mettre en péril, sans savoir si on y restera.

Cirque intimiste, danse et musique live

Tout public 45 min

Restauration sur place

Entrée libre

Informations tourisme@sud-mayenne.com 02 43 70 42 74 .

English :

Join us on Friday August 1 for the traditional summer market in the Ursulines cloister.

German :

Wir treffen uns am Freitag, den 1. August, zum traditionellen Sommermarkt im Ursulinenkloster.

Italiano :

Venerdì 1 agosto, nel chiostro delle Orsoline, si terrà il tradizionale mercato estivo.

Espanol :

Acompáñenos el viernes 1 de agosto en el tradicional mercado de verano en el claustro de las Ursulinas.

