Marché d’été Association des artisans et commerçants de La Lande Couleuvre

mercredi 26 août 2026 · Association des artisans et commerçants de La Lande · Couleuvre

Informations pratiques

Couleuvre

Marché d’été

Association des artisans et commerçants de La Lande 21 Rue Jules Ferry Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Traditionnel marché des producteurs à Couleuvre suivi d’un repas assuré par le traiteur Friaud (melon à l’italienne, araignée de porc-frites, fromage blanc, poire Belle Hélène) puis d’une soirée festive et musicale garantie par le groupe Berrichon Jace.

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Association des artisans et commerçants de La Lande 21 Rue Jules Ferry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 82 60 57

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English :

Traditional farmers’ market in Couleuvre, followed by a meal provided by the caterer Friaud (Italian-style melon, pork cutlet with fries, fromage blanc, Belle Hélène pears), followed by a festive evening of music provided by the Berrichon band Jace.

L’événement Marché d’été Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme