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AGENDA · Couleuvre

Marché d’été Association des artisans et commerçants de La Lande Couleuvre

mercredi 26 août 2026 · Association des artisans et commerçants de La Lande · Couleuvre

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Association des artisans et commerçants de La Lande
Adresse
21 Rue Jules Ferry
Ville
03320 Couleuvre
Département
Allier
Tarif

Couleuvre

Marché d’été

Association des artisans et commerçants de La Lande 21 Rue Jules Ferry Couleuvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Traditionnel marché des producteurs à Couleuvre suivi d’un repas assuré par le traiteur Friaud (melon à l’italienne, araignée de porc-frites, fromage blanc, poire Belle Hélène) puis d’une soirée festive et musicale garantie par le groupe Berrichon Jace.
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Association des artisans et commerçants de La Lande 21 Rue Jules Ferry Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 82 60 57 

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English :

Traditional farmers’ market in Couleuvre, followed by a meal provided by the caterer Friaud (Italian-style melon, pork cutlet with fries, fromage blanc, Belle Hélène pears), followed by a festive evening of music provided by the Berrichon band Jace.

L’événement Marché d’été Couleuvre a été mis à jour le 2026-08-11 par Montluçon Tourisme