Marché d’été d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée Les Halles Beaufort-en-Anjou

Marché d’été d’art et artisanat locaux à Beaufort-en-Vallée

Les Halles Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-21

Marché d’été d’art et artisanat locaux.

Venez retrouver des artistes et artisans locaux, entre autres, Alice et ses impressions végétales, Anita et sa lithothérapie, Anne Laure et Ghislaine et leurs céramiques, Laurence et ses objets en jesmonite et verre gravé, Laurène et ses bijoux, Manu et sa couture zéro déchet, patin Couffin Etc et leurs tissages et sacs, Rénald et son chantournée, Valérie et ses bijoux, Violaine et ses illustrations.

contact@patincouffin-etc.fr

English :

Summer market of local arts and crafts in Beaufort-en-Vallée

