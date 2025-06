Marché d’été de Grolejac Groléjac 2 juillet 2025 08:30

Dordogne

Marché d’été de Grolejac Groléjac Dordogne

Début : 2025-07-02 08:30:00

fin : 2025-08-13 12:30:00

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

La commune de Groléjac est heureuse d’annoncer que son marché saisonnier fait peau neuve!

Retrouvez les différents stands sur l’esplanade des commerces de Groléjac, tous les mercredis matins durant les mois de juillet et d’août.

Vous trouverez:

10 stands alimentaires

4 stands de plats repas

1 stand d’épicerie fine

3 stands artisanaux

3 stands divers .

Groléjac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 24 37 57

English : Marché d’été de Grolejac

The commune of Groléjac is pleased to announce that its seasonal market is getting a makeover!

You’ll find the various stalls on the Groléjac esplanade, every Wednesday morning in July and August.

German : Marché d’été de Grolejac

Die Gemeinde Groléjac freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass ihr saisonaler Markt ein neues Gesicht bekommen hat!

Sie finden die verschiedenen Stände auf der Esplanade der Geschäfte von Groléjac jeden Mittwochmorgen in den Monaten Juli und August.

Italiano :

Il comune di Groléjac è lieto di annunciare che il suo mercato stagionale si rinnova!

Troverete una serie di bancarelle sulla spianata di fronte ai negozi di Groléjac, tutti i mercoledì mattina di luglio e agosto.

Espanol : Marché d’été de Grolejac

El municipio de Groléjac se complace en anunciar la renovación de su mercado de temporada

Todos los miércoles de julio y agosto por la mañana, en la explanada situada frente a los comercios de Groléjac, encontrará numerosos puestos.

