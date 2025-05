Marché d’été de l’I-AMAP-Y – Locaux de l’association Bourg l’Evêque Rennes, 11 juin 2025, Rennes.

Marché d’été de l’I-AMAP-Y Locaux de l’association Bourg l’Evêque Rennes Mercredi 11 juin, 17h00

Marché d’été de l’I-AMAP-Y (quartier Bourg l’Evêque) avec les producteurices de l’AMAP et des créatrices locales.

L’I-AMAP-Y vous propose son marché d’été avec les producteurices de l’AMAP (légumes, pain, galettes et crêpes, oeufs, terrines, fromage de chèvre, miel et bières) et des créatrices locales (bijoux en crochet, fleurs séchées, illustrations, cyanotypes, hydrolats et cosmétiques).

Venez découvrir l’I-AMAP-Y lors d’un temps convivial autour d’un verre, des produits de nos producteurices et de créations originales et locales !

Début : 2025-06-11T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-11T20:00:00.000+02:00

Locaux de l’association Bourg l’Evêque 16 rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine