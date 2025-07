Marché d’été de Menetou-Salon Menetou-Salon

Marché d’été de Menetou-Salon Menetou-Salon samedi 19 juillet 2025.

Marché d’été de Menetou-Salon

Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19 23:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Durant la période estivale, la commune de Menetou-Salon organise un marché d’été qui aura lieu le samedi soir !

Découvrez les artisans et leurs produits ! .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 81 21 contact.mairie@menetou-salon.fr

English :

During the summer, the commune of Menetou-Salon is organizing a summer market on Saturday evenings!

German :

Während der Sommermonate organisiert die Gemeinde Menetou-Salon einen Sommermarkt, der am Samstagabend stattfindet!

Italiano :

Durante i mesi estivi, il comune di Menetou-Salon organizza un mercato estivo il sabato sera!

Espanol :

Durante los meses de verano, el municipio de Menetou-Salon organiza un mercado estival los sábados por la tarde

L’événement Marché d’été de Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2025-07-10 par OT BOURGES